Шойгу назвал героическими действия погибших подводников

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 3 июля прибыл в Североморск, где проводит совещание в связи с гибелью российских подводников в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. Он заявил, что моряки проявили героизм, несмотря на критическую ситуацию.

По словам министра, первым из отсека, охваченного огнем, эвакуировали гражданского представителя промышленности. После подводники, чтобы не допустить распространения огня по всему глубоководному аппарату, задраили люк.

Шойгу подчеркнул, что моряки «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».

Напомним, жертвами трагедии стали 14 моряков, которые служили в Петергофе.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших.