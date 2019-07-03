Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших иностранных послов

Вновь прибывшие послы 18 государств вручают верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в ходе церемонии, которая традиционно проводится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Как сообщает в среду пресс-служба Кремля, верительные грамоты российскому лидеру вручают посол Белоруссии Владимир Семашко, посол Киргизии Аликбек Джекшенкулов, посол Турции Турции Мехмет Самсар, посол Бразилии Товар да Силва Нунес, посол Хорватии Томислав Цар, посол Греции Греции Тасия Афанасиу, посол Кипра Андреас Зинонос, посол Демократической республики Конго (ДРК) Дэни Калуме Нумби, посол Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау, посол Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия, посол Намибии Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво, посол Коста-Рики Лиллиам Родригес Хименес, посол Мавритании Хамед Хамуни, посол Ботсваны Чандапива Нтета, посол Сейшельских островов Сейшельских островов Луи Сильвестр Радегонд, посол Южной Кореи Ли Сок Пэ и посол Афганистана Мохаммад Латиф Баханд.