Специалисты уничтожили снаряды времен ВОВ, найденные в районе Смоленской АЭС
Специалисты смоленского пожарно-спасательного центра ликвидировали мины времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили на берегу Десногорского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС 3 июля.
«Предметы были обнаружены в Рославльском районе, на берегу Десногорского водохранилища, у Трояновского водосброса», — уточнил собеседник.
Стоит отметить, что водохранилище охлаждает Смоленскую атомную электростанцию. Шесть минометных мин калибра 82 миллиметра и артиллерийский снаряд калибра 42 миллиметров ликвидировали на полигоне.
Представитель станции указала, что обнаруженные боеприпасы не представляли угрозы для АЭС.
«Это было за пределами наших объектов, очень далеко от территории станции», — объяснила она.