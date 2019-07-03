Специалисты уничтожили снаряды времен ВОВ, найденные в районе Смоленской АЭС

Специалисты смоленского пожарно-спасательного центра ликвидировали мины времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили на берегу Десногорского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС 3 июля.

«Предметы были обнаружены в Рославльском районе, на берегу Десногорского водохранилища, у Трояновского водосброса», — уточнил собеседник.

Стоит отметить, что водохранилище охлаждает Смоленскую атомную электростанцию. Шесть минометных мин калибра 82 миллиметра и артиллерийский снаряд калибра 42 миллиметров ликвидировали на полигоне.

Представитель станции указала, что обнаруженные боеприпасы не представляли угрозы для АЭС.