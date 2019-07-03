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13:02   3 Июля 2019
Россия

Володин призвал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Володин призвал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам не допустимо. Он призвал объединить усилия, чтобы не допустить такого.

Мнение он выразил на конференции «Россия-Африка» на форуме по развитию парламентаризма в среду, 3 июля. По словам Володина, чтобы этого добиться, «нужно защитить суверенное право африканских государств самим строить свое будущее». 

«Россия всегда выступала и выступает за соблюдение международного права на основе принципа невмешательства в суверенные дела государств», — подчеркнул парламентарий.

Володин призвал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Володин напомнил о заинтересованности России во взаимовыгодном партнерстве со странами африканского континента. По словам спикера Госдумы, оно может выражать в военно-техническом сотрудничестве, борьбе с терроризмом и киберугрозами и других сферах. Парламентарий назвал современную Африку одним из самых быстро развивающихся мировых регионов, где среднегодовые темпы прироста ВВП достигают 3,5-5%.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в столице. Организатором выступает Госдума. В 2019 году в Москву прибыли представители 132 стран. В мероприятии участвует 41 спикер нацпарламентов. В рамках форума 2 июля проходит конференция «Россия - Африка».

 В ней участвуют 37 национальных делегаций, 25 из них возглавляют спикеры парламентов стран Африки.

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Автор: Арсений Аскольский
#володин #африка #развитие парламентаризма

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