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13:16   3 Июля 2019
Медиа

Россияне пожелали сил и терпения Баскову в день похорон отца

Россияне пожелали сил и терпения Баскову в день похорон отца

Трагическое известие о смерти отца настигло российского оперного певца Николая Баскова в воскресенье, 30 июня, в Минске на закрытии Европейских игр — 2019. Полковник запаса Виктор Басков умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. В среду, 3 июля, Николай вместе с матерью Еленой простятся с отцом и мужем. Похороны проходят в закрытом режиме.

 

 

 

 

 

По словам близких певца, Николаю сейчас очень тяжело, но он держится ради мамы. Родители Баскова прожили в браке 45 лет. Семью поддерживают не только друзья и родственники, но и простые люди, которые не знали Виктора Баскова лично. 

«Большое горе. Мои глубокие соболезнования. Царствие небесное твоему папе», — добавил Игорь Николаев. 

 «Коленька, дорогой мой, светлая память папе. Держись, мой друг. Я с тобой всей душой», — добавила Катя Лель.

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #семья #отец #басков

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