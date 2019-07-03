Россияне пожелали сил и терпения Баскову в день похорон отца

Трагическое известие о смерти отца настигло российского оперного певца Николая Баскова в воскресенье, 30 июня, в Минске на закрытии Европейских игр — 2019. Полковник запаса Виктор Басков умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. В среду, 3 июля, Николай вместе с матерью Еленой простятся с отцом и мужем. Похороны проходят в закрытом режиме.

Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе????мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь… https://t.co/zHabMZGXa0 — Николай Басков (@NikolaiBaskov) 1 июля 2019 г.

У меня тоже нет слов, Коленька, от шока... Рыдаю... Очень-очень больно за Тебя и Глубокоуважаемую Елену Николаевну и безгранично Жаль, что так безвременно ушел из жизни Дорогой Папа и Любимый Муж... — TamaraKarpenko (@TamaraKarpenko) 1 июля 2019 г.

Коля, соболезную.. Царствие небесное твоему папе Виктору Владимировичу... очень тяжело терять кого-то, а особенно родных и близких... теперь все будет по-другому.....крепитесь..... — Шереметьева Людмила (@Sheremeteva_L) 2 июля 2019 г.

Скорбим вместе с вами... Виктор Владимирович был очень хорошим человеком и настоящим Мужчиной. Царствие ему Небесное! — ElenaYanischewa (@ElenaWYa) 1 июля 2019 г.

@NikolaiBaskov Добродушный, улыбчивый и очень обаятельный вот таким в моей памяти останется Виктор Владимирович ???????????? Пусть земля будет пухом ???????????? Царствие небесное ???????????? https://t.co/Y1TDgLJf1f pic.twitter.com/Kfhw7sur0S — Ольга Балахонова (@eyes_lady) 1 июля 2019 г.

По словам близких певца, Николаю сейчас очень тяжело, но он держится ради мамы. Родители Баскова прожили в браке 45 лет. Семью поддерживают не только друзья и родственники, но и простые люди, которые не знали Виктора Баскова лично.

«Большое горе. Мои глубокие соболезнования. Царствие небесное твоему папе», — добавил Игорь Николаев.

«Коленька, дорогой мой, светлая память папе. Держись, мой друг. Я с тобой всей душой», — добавила Катя Лель.

Коленька @nikolaibaskov , дорогой! Сегодня для тебя и для твоей Мамы, Елены Николаевны, самый тяжёлый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным Отцом- ВИКТОРОМ… https://t.co/NQFBEsGu8X — Филипп Киркоров (@fkirkorov) 3 июля 2019 г.

Примите искренние соболезнования — parmelija (@ingaparmelija) 1 июля 2019 г.

Невозможно поверить. Соболезнование Вам, Коля, и Елене Николаевне. Светлая память Виктору Владимировичу, дорожу его всегда доброжелательным общением — Svetlana (@prus_sv) 1 июля 2019 г.

Соболезную. Сам отца шесть лет назад потерял.. — Аlex (@AEsaulkov) 1 июля 2019 г.

Мои самое-самое глубокое сочувствие... Дай вам Бог пережить такую тяжелую утрату... — Наталья Рудович (@lady_may_rose) 1 июля 2019 г.