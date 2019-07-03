Кандидаты Соболь и Яшин демонстрируют небывалые «успехи» в подделке подписей

Ученики «Школы рисования имени Навального» сдают «выпускной экзамен» по подделке подписей граждан для избрания в депутаты Мосгордумы. При этом оппозиционные кандидаты проявляют активность и очень стараются, порой даже слишком. Потому их деятельность по фабрикации подписей избирателей скрыть не удалось. Мосгоризбирком их старания не оценил.

Юрист навальновского ФБК Любовь Соболь опять попала в центр скандала. На этот раз с подделкой подписей избирателей. Полицейским удалось обнаружить в Москве сразу несколько «фабрик по рисовке подписей», где подделывались подписные листы за Соболь и ряд других кандидатов, часть из которых продвигает Навальный.

За первую неделю команда волонтеров собрала за Соболь только 10% подписей (500 штук). Но уже через несколько дней соратница Навального заявила о наличии около 40% необходимых «автографов», что безусловно вызывает подозрения, ведь, по ее словам, за четыре дня кандидат якобы собрала в четыре раза больше подписей, чем за все предыдущие дни. Кроме того, уже на следующий день откуда-то взялись еще три сотни.

Обнаруженная полицией квартира с фальсификаторами лишь подтверждает сомнения. Однако, стоит заметить, что в настоящее время Соболь — не единственный непопулярный кандидат от несистемной оппозиции, который решил продемонстрировал удивительный темп сбора «автографов» в свою поддержку.

Существует высокая вероятность, что кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас, который идет на выборы от 31-го избирательного округа, тоже подделывает подписи, учитывая впечатляющие темпы набора голосов.

Политик, который изначально шел весьма и весьма слабо в последние дни просто демонстрирует всплеск «народной любви» к своей персоне. По словам самого Янкаускаса, всего за восемь дней он смог собрать 4185 «автографов» избирателей и вышел на темп в 300 подписей в день.

Илья Яшин, баллотирующийся в 45-м избирательном округе, не отстает от своих «коллег по цеху». В период с 22 июня по 30 июня (за восемь дней, как и Янкаускас) оппозиционер продемонстрировал чудо и собрал 2017 «автографов», внезапно выйдя на ежедневный средний темп в 252 подписи.

Аналогичные показатели демонстрирует и Владимир Милов, идущий на выборы от 35-го округа. Первые дни кампании по сбору подписей не задались и политик набирал ежедневно по 117 «автографов». Однако вскоре его команда резко начала демонстрировать заоблачные темпы и сейчас приносит каждый день по три сотни.

Весьма занимательно выглядит тот факт, что все эти политики еще неделю назад жаловались на «пустую Москву», провокаторов и обвиняли во всех грехах власти города. Сегодня же они хвастаются количеством подписей.

Эксперты, которым не по наслышке знаком избирательный процесс, отмечают, что собрать подписи у граждан технически нелегко. Ведь людям необходимо объяснять, почему нужно отдать свой голос конкретно за этого кандидата, а на уходит большое количество времени. Не стоит забывать, что это все сопровождается поквартирным обходом. Летом из-за отпусков ситуация усложняется. Потому показатели в три сотни подписей в день звучать по меньшей мере неправдоподобно.

Журналист Антон Красовский, который видел множество таких кампаний и лично собирал подписи, отмечает этот момент.

«Всем понятно, что человек, заявляющий, что собирает 300 или 500 подписей в день, не собирает их, а либо ждет, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться», — написал в своем Telegram-канале журналист.

Он уверен, что подобные показатели могут демонстрировать лишь действительно популярные политики, которых граждане знают. Этого не скажешь о соратниках Навального, чьи «кандидаты» мало кому известны.

Однако избирком не оценил художественные работы подопечных Навального. Как бы его протеже не пытались скрыть «фабрики по подделке подписей», о них все равно стало известно широкой публике и правоохранителям.

Цех по «рисовке» Любови Соболь недавно был найден в одной из арендованных столичных квартир. Еще одна «фабрика по изготовлению подписей» за Гудкова, Яшина и Соболь была вскрыта кандидатом в депутаты Мосгордумы Александром Босых. Теперь уже вряд ли кто-то удивится, если обнаружится место для подделки подписей за Милова, а Центр сбора подписей и вовсе окажется масштабной фабрикой по фальсификации «автографов» граждан.

Московский избирком отнесся к такой небывалой активности оппозиционеров неодобрительно. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, кандидатов в столичный парламент могут лишить права участвовать в выборах, если фальсификация подписей будет доказана.