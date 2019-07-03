Новый фильм Тарантино, возможно, будет последним в его карьере

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что закончит карьеру, если его последний фильм «Однажды… в Голливуде» будет успешным. Об этом сообщает GQ Australia 3 июля.

«Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас… пока я на пике. Посмотрим», — заявил он в интервью изданию.

Стоит отметить, что продюсер ранее заявлял об уходе из киноиндустрии после десятого фильма. Вместе с тем, он поделился планами на будущее, в которых он продолжит творить. В частности, Тарантино собирается начать писать книги о кино и работать в театральной индустрии.

«Просто, я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог», — поделился он.

Девятый фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде» выйдет в российском прокате 8 августа. Мировая премьера же прошла еще 21 мая. На главных ролях киноленты — Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.