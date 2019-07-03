Лавров сообщил, что военные из России и США поддерживают контакты по Сирии

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что российские и американские военнослужащие поддерживают диалог по Сирии. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

Он отметил, что так называемый канал деконфликтинга предназначен для обмена информацией с целью избежать непредвиденных и непреднамеренных инцидентов.

Лавров добавил, что Вашингтон в курсе сохраняющихся угроз терроризма на территории арабского государства, особенно, на восточном берегу Евфрата. Этот район, по словам министра, Штаты «незаконно оккупируют по суди дела и осуществляют (там) действия, не совсем вписывающиеся в логику борьбы с терроризмом».

Глава МИД РФ подчеркнул, что борьба с терроризмом должна вестись без каких-либо двойных стандартов.