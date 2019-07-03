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 Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом
12:45   3 Июля 2019
Политика

Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Ни один из кандидатов на пост главы Европарламента не смог набрать абсолютное большинство голосов в первом туре тайного голосования.

В связи с этим был объявлен второй раунд. Голосования. Если и он не увенчается успехом, будет назначен – третий. Об этом сообщают мировые СМИ, приводя данные прямой трансляции из Европарламента.

Ранее сообщалось, что за пост председателя Европейского парламента поборются четыре кандидата – представители Германии, Чехии, Италии и Испании.

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Автор: Александр Люблинский
#кандидаты #европарламент #голосование #первыйтур

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