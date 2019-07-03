Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Ни один из кандидатов на пост главы Европарламента не смог набрать абсолютное большинство голосов в первом туре тайного голосования.

В связи с этим был объявлен второй раунд. Голосования. Если и он не увенчается успехом, будет назначен – третий. Об этом сообщают мировые СМИ, приводя данные прямой трансляции из Европарламента.

Ранее сообщалось, что за пост председателя Европейского парламента поборются четыре кандидата – представители Германии, Чехии, Италии и Испании.