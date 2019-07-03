Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поговорил с премьер-министром Нидерландов про МН17. По его словам, их беседа состоялась на полях саммита G20.

По словам представителя Кремля, помимо нидерландского премьера, Путин имел такие беседы почти со всеми участниками саммита в Осаке. Был затронут вопрос о позиции российской стороны, которая является понятной и последовательной, заметил Песков. Он подчеркнул, что, вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ.