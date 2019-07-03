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12:12   3 Июля 2019
Россия

Песков подтвердил разговор Путина с премьер-министром Нидерландов про МН17

Песков подтвердил разговор Путина с премьер-министром Нидерландов про МН17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поговорил с премьер-министром Нидерландов про МН17. По его словам, их беседа состоялась на полях саммита G20.

По словам представителя Кремля, помимо нидерландского премьера, Путин имел такие беседы почти со всеми участниками саммита в Осаке. Был затронут вопрос о позиции российской стороны, которая является понятной и последовательной, заметил Песков. Он подчеркнул, что, вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ.

«Собственно, вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», — добавил пресс-секретарь российского главы.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #песков #mh17

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