Песков подтвердил разговор Путина с премьер-министром Нидерландов про МН17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поговорил с премьер-министром Нидерландов про МН17. По его словам, их беседа состоялась на полях саммита G20.
По словам представителя Кремля, помимо нидерландского премьера, Путин имел такие беседы почти со всеми участниками саммита в Осаке. Был затронут вопрос о позиции российской стороны, которая является понятной и последовательной, заметил Песков. Он подчеркнул, что, вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ.
«Собственно, вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», — добавил пресс-секретарь российского главы.