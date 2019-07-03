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12:12   3 Июля 2019
Россия

Член ГД призвал МИД РФ отреагировать на теракты в Тунисе

Член ГД призвал МИД РФ отреагировать на теракты в Тунисе

Депутат Государственной думы Леонид Калашников призвал министерство иностранных дел РФ отреагировать на небезопасную ситуацию в Тунисе. Он побеседовал с «iReactor» 3 июля.

Напомним, что в тунисской столице менее чем за неделю произошло два теракта. 27 июля террорист-смертник подорвал себя у здания французского посольства на центральной улице Хабиба Бургибы. Отмечается, что взрывы были направлены против полицейского. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов и пострадали девять людей. Второй взрыв прогремел вечером 2 июля, он обошелся без жертв.

Член ГД призвал МИД РФ отреагировать на теракты в Тунисе

Вместе с тем, Калашников отметил, что россиянам стоит воздержаться от отдыха в Тунисе. 

«Потому что там уже были неприятности, по сведениям туристов», — объяснил он.

Депутат посоветовал гражданам обратить внимание на российский Крым, нежели зарубежные курорты.

«Нечего мотаться по этим сомнительным странам»,  — подчеркнул собеседник.

Член ГД призвал МИД РФ отреагировать на теракты в Тунисе

Ранее похожее мнение высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он напомнил, что в России сильно развилась борьба с терроризмом, что означает большую безопасность для отдыха.

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Автор: Анна Манц
#госдума #мид #теракты #тунис #калашников

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