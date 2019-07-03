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12:24   3 Июля 2019
Россия

Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

Представитель российского регбийного клуба «Слава», пожелавший сохранить анонимность, в комментарии «Политике сегодня» опроверг сообщение телеканала «Рустави-2» о расторжении контрактов с грузинскими спортсменами Рези Бродзели и Сабу Илуридзе из-за поддержки протестующих в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Оба легионера, по данным телеканала, во время игры закрыли глаза руками в знак солидарности с двумя пострадавшими, которые получили тяжелые повреждения глаз во время жесткого разгона акции в центре грузинской столицы.

«Пока таких решений не было [о расторжении контрактов]», — сказал собеседник агентства.

Комментируя жесты грузинских спортсменов, мужчина сообщил, что «что-то подобное было» и заверил, что клуб разбирается в ситуации.

В свою очередь президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе в интервью телеканалу «Рустави-2» поддержал коллег и не исключил, что ситуацию рассмотрит Международный совет регби. Бывший игрок в регби, зампред парламентского комитета по спорту и делам молодежи Ираклий Абусеридзе заявил, что собирается подать апелляцию в международную организацию.

Массовая акция протеста захлестнула столицу Грузии 20 июня. Митингующие выступали против участия представителей РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Толпа штурмовала здание парламента, где находились российские делегаты. Митинг разогнал спецназ, но протесты продолжались и на следующий день. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

 

 

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Автор: Марк Григорьев
#митинг #грузия #протесты #слава #регби

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