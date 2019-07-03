Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших подводников в Баренцевом море. По его словам, моряки служили в Петергофе.

«Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Трагедия произошла 1 июля во время работ в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ. В результате возникшего пожара 14 подводников отравились продуктами горения и погибли.

В среду, 3 июля, глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Североморск по поручению главы государства Владимира Путина. Там он проведет совещание с комиссией по установлению причин ЧП.