Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших подводников в Баренцевом море. По его словам, моряки служили в Петергофе.
«Память о наших героях всегда будет с нами», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».
Трагедия произошла 1 июля во время работ в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ. В результате возникшего пожара 14 подводников отравились продуктами горения и погибли.
В среду, 3 июля, глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Североморск по поручению главы государства Владимира Путина. Там он проведет совещание с комиссией по установлению причин ЧП.