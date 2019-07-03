Путин 3 июля примет верительные грамоты от иностранных послов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 31 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, сегодня насыщенный рабочий день. Совсем скоро в Большом Кремлевском дворце президент РФ примет верительные грамоты от иностранных послов, передает Федеральное агентство новостей.

«Это традиционное мероприятие», — добавил представитель Кремля.

После президент посетит второй международный форум «Развитие парламентаризма» и выступит перед участниками мероприятия. Затем Владимир Путин встретится с членами правительства и рассмотрит текущие вопросы. Песков отметил, что президент планирует отдельно обсудить список поручений, который дал по итогам Прямой линии, в том числе законодательное обеспечение реализации национальных проектов.

Представитель Кремля объяснил, чтобы реализовать каждый нацпроект необходимо принять определенное количество законодательных инициатив. По его словам, назрел «серьезный правовой разговор на эту тему». После совещания председатель совета директоров «РЖД» Максим Акимов, заместитель вице-премьера по вопросам агропромышленного комплекса Алексей Гордеев и министр финансов Антон Силуанов расскажут, как прошло обсуждение этого вопроса.