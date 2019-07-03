Моралес заявил, что венесуэльцы должны сами решать проблемы своей страны

Президент Боливии Эво Моралес заявил, в интервью, что его страна не приемлет какого-либо вмешательства извне во внутренние дела суверенного государства и решением проблем Венесуэлы должны заниматься исключительно сами венесуэльцы.

Интервью с боливийским лидером в среду приводит РИА Новости.

По словам Моралеса, американское вмешательство во внутренние дела Венесуэлы не увенчалось успехом, а вместе с ним потерпел провал и государственный переворот.

Также Эво Моралес в преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в Боливии 20 октября текущего года, обозначил свои основные задачи на новый срок. По его словам, он намерен заниматься борьбой с бедностью, развитием энергетики и разработкой природных ресурсов.

Напомним: попытка государственного переворота была предпринята в Венесуэле в начале текущего да. Глава оппозиции Хуан Гуаидо в январе объявил себя временным президентом страны, и его новый статус был немедленно признан рядом западных стран, и в первую очередь Соединенными Штатами Америки. При этом в иностранных СМИ по заказу Вашингтона была развернута целая компания по оправданию противозаконных действий Гуаидо. Например, была вброшена дезинформация о так называемой ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Каракас на выручку Мадуро. При этом спустя несколько дней, когда лживость этой информации стала очевидной, те же СМИ, которые ее распространяли, опубликовали опровержение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя происходящее в стране, назвал Хуана Гуаидо марионеткой США, а его самопровозглашение – попыткой государственного переворота.

В начале июля Мадуро, выступая в эфире государственного телевидения, заявил, что намерен заключить с оппозицией соглашение «о мире, диалоге и демократии для Венесуэлы».