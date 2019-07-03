Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

 Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников

Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников
Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

 Аваков просит снять с выборов в Раду экс-главу администрации Януковича

Аваков просит снять с выборов в Раду экс-главу администрации Януковича
Лавров сообщил, что военные из России и США поддерживают контакты по Сирии

Лавров сообщил, что военные из России и США поддерживают контакты по Сирии

 Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом
Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

Грузинские регбисты остаются в клубе «Слава», несмотря на поддержку протестов в Тбилиси

 Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников

Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников
Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

 Аваков просит снять с выборов в Раду экс-главу администрации Януковича

Аваков просит снять с выборов в Раду экс-главу администрации Януковича
Лавров сообщил, что военные из России и США поддерживают контакты по Сирии

Лавров сообщил, что военные из России и США поддерживают контакты по Сирии

 Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом

Первый тур голосования за главы Европарламента не увенчался успехом
12:22   3 Июля 2019
Весь мир

Моралес заявил, что венесуэльцы должны сами решать проблемы своей страны

Моралес заявил, что венесуэльцы должны сами решать проблемы своей страны

Президент Боливии Эво Моралес заявил, в интервью, что его страна не приемлет какого-либо вмешательства извне во внутренние дела суверенного государства и решением проблем Венесуэлы должны заниматься исключительно сами венесуэльцы.

Интервью с боливийским лидером в среду приводит РИА Новости.

По словам Моралеса, американское вмешательство во внутренние дела Венесуэлы не увенчалось успехом, а вместе с ним потерпел провал и государственный переворот.

Также Эво Моралес в преддверии предстоящих президентских выборов, которые пройдут в Боливии 20 октября текущего года, обозначил свои основные задачи на новый срок. По его словам, он намерен заниматься борьбой с бедностью, развитием энергетики и разработкой природных ресурсов.

Моралес заявил, что венесуэльцы должны сами решать проблемы своей страны

Напомним: попытка государственного переворота была предпринята в Венесуэле в начале текущего да. Глава оппозиции Хуан Гуаидо в январе объявил себя временным президентом страны, и его новый статус был немедленно признан рядом западных стран, и в первую очередь Соединенными Штатами Америки. При этом в иностранных СМИ по заказу Вашингтона была развернута целая компания по оправданию противозаконных действий Гуаидо. Например, была вброшена дезинформация о так называемой ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Каракас на выручку Мадуро. При этом спустя несколько дней, когда лживость этой информации стала очевидной, те же СМИ, которые ее распространяли, опубликовали опровержение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя происходящее в стране, назвал Хуана Гуаидо марионеткой США, а его самопровозглашение – попыткой государственного переворота.

В начале июля Мадуро, выступая в эфире государственного телевидения, заявил, что намерен заключить с оппозицией соглашение «о мире, диалоге и демократии для Венесуэлы».

Моралес заявил, что венесуэльцы должны сами решать проблемы своей страны

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#народ #венесуэла #боливия #моралес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...