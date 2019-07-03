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11:55   3 Июля 2019
Россия

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для танка «Армата»

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для танка «Армата»

Специалисты «Уралвагонзавода» завершили модернизацию пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Речь идет о 125 миллиметровой пушке 2А82-1М. 

Боевые возможности «Арматы» почти в два раза превышают характеристики танков предыдущих моделей. В частности, танк Т-14 «применяет управляемые ракеты «из ствола», обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм».

В брошюре «Армия России в сравнении», которую распространило оборонное ведомство, говорится, что танки Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3, Т-80ВМ имеют бронепробиваемость в 700 миллиметров.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#армата #танк #вооружение #армия и опк

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