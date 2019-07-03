Шойгу прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклад о ЧП на аппарате Минобороны

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу в среду, 3 июня, прибыл в Североморск по поручению президента Владимира Путина. Он проведет совещание с комиссией по установлению причин пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате, сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме этого, Шойгу лично ознакомится с докладом командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего Военно-морского флота адмирала Николая Евменова.

2 июня оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ознакомиться с докладами по ЧП в Североморске и лично доложить о результатах расследования.