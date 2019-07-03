Банкам могут увеличить налоговые вливания в региональные бюджеты

Российские регионы предложили лишить банки права не платить налог на залоговое имущество, правительство поддержало инициативу. Соответствующие правки в Налоговый кодекс разработала Самарская губернская дума, сообщает РБК 3 июля.

Напомним, что финансовые учреждения не платят налог на имущество с недвижимости, которая была получена согласно договорам залога или уступки. В результате этого беднеют казны регионов. Самарские депутаты уверены, что действующий Налоговый кодекс предоставляет финучреждениям необоснованную выгоду, особенно в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Депутаты предложили обложить налогом недвижимость, которая состоит на балансовых счетах без назначения или для продажи больше года, а также ту, с которой получают прибыль. Правительство согласилось с идеей, но отметило, что при этом важно освободить банки от налога на движимое имущество.