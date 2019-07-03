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11:21   3 Июля 2019
Весь мир

ЕС выделит три млн евро на обеспечение ядерной безопасности Украины

ЕС выделит три млн евро на обеспечение ядерной безопасности Украины

Европейская комиссия обнародовала новый тендер на помощь украинским правительственным организациям в осуществлении проектов в области обеспечения ядерной безопасности страны и в проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.

Согласно документу, главная задача — помочь правительственным организациям и заинтересованным сторонам осуществить на Украине проекты в области обеспечения ядерной безопасности (INSC). Украинскому министерству энергетики и угольной промышленности, государственной службе по чрезвычайным ситуациям и агентству по управлению зоной отчуждения необходимо помочь управиться с проектным циклом программы INSC и провести мероприятия по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Европейский союз планирует выделить три миллиона евро на реализацию проекта. Поиски подрядчика продлятся до сентября. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #украина #экономика #ядерная безопасность

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