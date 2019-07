ЕС выделит три млн евро на обеспечение ядерной безопасности Украины

Европейская комиссия обнародовала новый тендер на помощь украинским правительственным организациям в осуществлении проектов в области обеспечения ядерной безопасности страны и в проведении мероприятий по выводу из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.

Согласно документу, главная задача — помочь правительственным организациям и заинтересованным сторонам осуществить на Украине проекты в области обеспечения ядерной безопасности (INSC). Украинскому министерству энергетики и угольной промышленности, государственной службе по чрезвычайным ситуациям и агентству по управлению зоной отчуждения необходимо помочь управиться с проектным циклом программы INSC и провести мероприятия по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Европейский союз планирует выделить три миллиона евро на реализацию проекта. Поиски подрядчика продлятся до сентября.

????????????LIVE: Press conference with @eucopresident following Special meeting of the European Council #EUCOhttps://t.co/iCszqGfT9e