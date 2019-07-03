Милонов предложил учредить государственную туркомпанию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России государственную туристическую компанию, которая имела бы гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы.

По словам Милонова, россияне периодически сталкиваются с ситуациями, когда, казалось бы, надежные туроператоры внезапно объявляют о своем банкротстве. Оперативно вернуть деньги туристам у них не получается, и люди лишаются заслуженного отдыха.

Депутат подчеркнул, что такие инциденты наносят значительный ущерб здоровью нации, доверию туристической отрасли и отечественной экономике. Выходом может стать учреждение государственной туркомпании.