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11:26   3 Июля 2019
Россия

Милонов предложил учредить государственную туркомпанию

Милонов предложил учредить государственную туркомпанию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России государственную туристическую компанию, которая имела бы гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы.

По словам Милонова, россияне периодически сталкиваются с ситуациями, когда, казалось бы, надежные туроператоры внезапно объявляют о своем банкротстве. Оперативно вернуть деньги туристам у них не получается, и люди лишаются заслуженного отдыха.

Депутат подчеркнул, что такие инциденты наносят значительный ущерб здоровью нации, доверию туристической отрасли и отечественной экономике. Выходом может стать учреждение государственной туркомпании.

«Подходящим форматом для такой компании могло бы стать акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием», — добавил Милонов.

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #милонов #общество #туроператор

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