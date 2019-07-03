Клинцевич предостерег россиян от поездок в Тунис из-за терактов

Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал россиян отказаться от поездок в Тунис из-за опасности терактов. Он пообщался на эту тему с «Федеральным агентством новостей» 3 июля.

Напомним, что в тунисской столице менее чем за неделю произошло два теракта. 27 июля террорист-смертник подорвал себя у здания французского посольства на центральной улице Хабиба Бургибы. Отмечается, что взрывы были направлены против полицейского. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов и пострадали девять людей. Второй взрыв прогремел вечером 2 июля, он обошелся без жертв.

Клинцевич напомнил, что во многих странах с большим турпотоком всегда присутствует угроза международного терроризма. Работа местных спецслужб и правоохранительных органов не всегда способна обеспечить безопасность отдыхающих.

«А менталитет русских людей таков, что они, к сожалению, поедут даже туда, где извергается вулкан, надеясь, что их не заденет», — заметил он.

Однако стоить мыслить критически, когда речь заходит о риске для жизни и здоровья. Тем более, курорты имеются и в России, в частности Крым и Краснодарский край. Там, по крайней мере, не «взрываются террористы-смертники».

В 1990-е годы на российской территории происходили крупные теракты. Тогда население упрекало власти и структуры за недостаточную работу в данном направлении. К тому же, в то время были проблемы с финансированием антитеррористической деятельности.