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11:26   3 Июля 2019
Россия

Комитет СФ законодательно закрепит понятия кибермошенничества и компьютерной атаки

Комитет СФ законодательно закрепит понятия кибермошенничества и компьютерной атаки

Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Владимир Кожин рассказал о работе над законопроектом, водящим такие понятия как компьютерная атака и кибермошенничество.

По словам сенатора, которые в среду приводит агентство ТАСС, разрабатываемый законопроект планируется рассмотреть в Совете Федерации в сентябре текущего года – он станет первым документом из целого комплекса законодательных предложений в рамках борьбы с киберпреступлениями, которые намерен предложить комитет.

«Речь идет о неком базовом документе, он будет определять понятийный аппарат и названия основных угроз, - пояснил Кожин, отметив, что сейчас такого документа еще нет и все называют одни и те же вещи разными именами: - По некоторым вещам сегодня просто не существует предмета наказания, речь идет о том, чтобы определить эти вещи, в частности, компьютерные атаки, мошенничество в компьютерной сфере», - добавил сенатор.

Также Кожин рассказал, что Центробанк и заинтересованные ведомства предоставили комитету необходимую информацию для разработки проектов законов, направленных на борьбу с киберпреступностью, и в настоящее время эти данные изучаются.

Комитет СФ законодательно закрепит понятия кибермошенничества и компьютерной атаки

 

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Автор: Александр Люблинский
#законопроект #совфед #кибермошенничество #кибератаки

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