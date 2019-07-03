Демограф заявил, что многодетными в России предпочитают становится бизнесмены

Многодетные семьи сегодня появляются в основном у индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил независимый эксперт- демограф Алексей Ракша на пресс-конференции. По его мнению, это объясняется тем, что у бизнесменов - свободнее график и выше доход, чем у наемных сотрудников.

«По моему мнению, больше всего многодетность поднимают ИП-шники. У них больше доходы, больше свободного графика. Нормально оплачиваемых менеджеров у нас не так много», — заявил Ракша.

Он добавил, что самой эффективной мерой по увеличению рождаемости в стране стал материнский капитал, введенный в 2007 году. Однако сейчас рождаемость снова падает — сказывается «демографическая яма» 1990-х годов, когда число появившихся детей было в два раза меньше, чем в 1980-е годы. Кроме того, все больше женщин откладывают рождение первого ребенка.

«Стимулирование рождения первых детей практически невозможно. Это статистика мира. Единственная страна, где это работает по первому ребенку, это Чехия. Но там экономическая политика улучшилась», — считает демограф.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами медицинского кластера СЗФО «Западный».заявила, что Россия катастрофически теряет население.

«За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», - сказала Голикова.

По прогнозу Росстата, численность населения в России будет снижаться. К 2035 году оно сократиться на 2,6 миллионов человек - до 144,1 миллиона.