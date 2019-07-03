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10:26   3 Июля 2019
Россия

Семья беженцев Люльковичей получила гражданство РФ после Прямой линии с Путиным

Семья беженцев Люльковичей получила гражданство РФ после Прямой линии с Путиным

Первые члены семьи Люлькевичей, которая бежала из Донбасса в Татарстан, получили российские паспорта после обращения к президенту Владимиру Путину, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк 3 июля.

«Прошла торжественная церемония вручения паспортов РФ 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины», — сказала она.

В скором времени российское гражданство получат и остальные члены семьи беженцев.

Семья беженцев Люльковичей получила гражданство РФ после Прямой линии с Путиным

Напомним, что 20 июня на Прямой линии к Путину обратилась многодетная семья за помощью в получении гражданства России. У Люлькевичей девять детей, некоторые из которых уже обзавелись собственными семьями. Они живут в Набережных Челнах с 2014 года, но не могут продвинуться дальше статуса беженцев.

Дело в том, что они не попадают под действие указа об упрощенном присвоении гражданства. Также сложность вызывает и размер семьи. Путин пообещал помочь. В частности, посодействовали и местные власти.

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Автор: Анна Манц
#путин #донбасс #гражданство #прямаялиния #люлькевичи

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