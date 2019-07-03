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10:21   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Зеленский вспомнил, что он комик на конференции в Канаде

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 3 июля, посетил Торонто с официальным визитом. Он выступил на двух мероприятиях, где вызвал смех присутствующих.

Сперва он вспомнил о профессии комика на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава Украины начал говорить на английском языке, после чего добавил, что хочет «говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране» и перешел на украинский.

Второй раз он потешил народ на конференции по Украине.

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал он на английском.

Стоит отметить, что интернет-пользователи не оставили подобные действия украинского лидера без внимания. Такой шаг вызвал массу комплиментов, однако они адресованы по большей части именно Зеленскому-комику, но не Зеленскому-президенту.

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Автор: Анна Манц
#украина #канада #зеленский #комик

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