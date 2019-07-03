Эксперты назвали города с самым высоким ростом зарплат

Наибольший рост заработной платы во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в городах Барнаул, Москва и Тольятти.

Об этом в среду сообщает РИА Новости, приводя данные портала объявлений «Авито».

Всего сервис приводит данные по 23 исследованным российским городам, согласно которым, средняя зарплата во втором квартале текущего года выросла на 6% в сравнении с апрелем-июнем 2018 года, ее размер составил 37 тысяч рублей.

При этом наибольший уровень средней зарплаты был зафиксирован в Москве (57,9 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге (47,4 тысячи рублей) и в Екатеринбурге (39,3 тысячи рублей), а наименьшая средняя зарплата зафиксирована в Ижевске (30,4 тысячи рублей), Барнауле (29,9 тысячи рублей), Ульяновске (29,4 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи рублей) и Тольятти (29,2 тысячи рублей). В Краснодаре во втором квартале текущего года средняя зарплата совпала со среднероссийским уровнем.

«При этом наибольший рост (заработной платы) отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%)», - отметили на «Автито, добавив, что чуть меньший уровень зарплат был зафиксирован в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%), Тольятти (плюс 9%).

Также сервис приводит данные по востребованности профессий – так наибольшей актуальностью пользовались вакансии продавцов, производственников, строителей, перевозчиков и работников автобизнеса.