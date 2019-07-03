Нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным крушение рейса МН17 на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, передает телерадиокомпания RTL Nieuws.

Согласно данным, глава правительства Нидерландов назвал крушение малайзийского боинга «открытой раной» для страны.

«Я поговорил с президентом Путиным о MH17… Мы поговорили об этом и я продолжу делать это в таких случаях», — подчеркнул он.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing-777 перевозил рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 298 пассажиров. В результате крушения все люди, которые по большей части были подданными Нидерландов, погибли.

ССГ — международная группа под руководством Нидерландов. Она заявляет, что в трагедии якобы виновата Россия. Согласно ее данным, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно.

Российское министерство обороны указало, что все ракеты, которые рассматривает следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» провел ряд экспериментов, который доказал, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отмечал, что ракета могла быть на вооружении Украины или оказаться у ополченцев. К тому же, расследование инцидента ангажировано, а следствие изначально решило «повесить преступление на русских».