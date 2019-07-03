Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий. Он считает, что Навальный и Волков скрывают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, которые созданы для сбора пожертвований.

Соколов убежден, что основатели ФБК могли присвоить более 41 миллиона рублей, пишет RT. Это деньги, которые люди жертвовали на избирательную кампанию Навального 2018 года. Несмотря на обещания, Волков и Навальный так и не отчитались перед общественностью, куда и как были потрачены деньги.

Сначала на биткоин-кошелек поступали небольшие переводы, первый крупный анонимный перевод составил примерно 460 тысяч рублей. Тогда же начались выводы средств. RT пишет, что крупные транши зачастую в течение нескольких часов распыляются между десятками других анонимных кошельков. Эксперты уверены, делается это для того, чтобы скрыть от общественности и правоохранителей дальнейший путь денег.

Вскоре ссылка на кошелек с предвыборного сайта Навального исчезла и появилась другая. За полтора года на новый кошелек перечислили 40 миллионов рублей. При этом на первый кошелек тоже продолжали поступать средства. По данным RT, за время предвыборной кампании с обоих кошельков вывели около 85 миллионов рублей.

Соколов предположил, что 94 процента переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального — это транши от западных фондов и только шесть процентов — пожертвования простых граждан. Дело в том, что 94 процента оказались крупными переводами (5-150 тысяч долларов), а шесть процентов — так называемые студенческие пожертвования по 10-15 долларов.

При этом крупные суммы часто поступают от одних и тех же отправителей.

В апреле этого года на Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация, что поступления на биткоин-кошельки Алексея Навального связаны с публикацией «расследований». Совпадения действительно есть.

Например, 8 февраля 2018 года ФБК публикует расследование о совместном отдыхе модели Насти Рыбки, бизнесмена Олега Дерипаски и руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. За два дня до этого, 6 февраля, на биткоин-кошелек Волкова поступает 1,1 миллиона рублей, а 9 февраля — 4,6 миллиона рублей.

7 июня 2018 года появляется «расследование» про пентхаус депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а 4 июня на кошелек перевели 4,3 миллиона рублей.

23 мая 2019 года Навальный обнародовал информацию об активах семьи министра культуры Владимира Мединского. А 24 мая на биткоин-кошелек Волкова поступило 3,43 миллиона рублей. И таких совпадений несколько.

Несмотря на то, что деньги собираются на помощь региональным штабам, сторонники Навального в регионах все чаще обвиняют блогера, что он оставил их без поддержки. Например, член штаба ФБК в Архангельске Александр Песков был оштрафован на 200 тысяч рублей за участие в несанкционированном шествии против пенсионной реформы. Центральный штаб свою помощь в оплате штрафов не предложил, пришлось собирать самому, пишет RT.

В аналогичной ситуации оказался активист из Нижнего Новгорода Дмитрий Калинычев, участвовавший в несогласованной акции «Немцов марш». Он объявил сбор средств для оплаты штрафа в 150 тысяч рублей, не дождавшись помощи от центра.

Остается вопрос — куда исчезают деньги с биткоин-кошельков ФБК? Списания с кошельков крупных сумм можно сопоставить с поездками Навального за границу. Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» предположил, что пожертвования блогер тратит в личных целях.

В 2018 году Навальный посетил Египет, Латвию, Италию, Испанию, Таиланд. Перед каждой поездкой с кошельков списывались крупные суммы. Перед Египтом — 1,62 миллиона рублей, перед Италией — 1,18 миллиона рублей, перед Латвией — 5,5 миллиона рублей, перед Испанией — 1,7 миллиона рублей, перед Таиландом — 2,3 миллиона рублей.

При этом блогер отдыхает на широкую ногу, арендует шикарные апартаменты. Например, журналисты посчитали, что отдых на дорогостоящей вилле в итальянском городе Соррентино стоил блогеру около 30 тысяч евро.

Политолог Олег Матвейчев предположил, что Навальный действительно может тратить неподотчетный биткоин-капитал на личные нужды.