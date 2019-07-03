Рак стал основной причиной смерти россиянок

Министерство здравоохранения РФ назвало основные причины смертей среди россиянок трудоспособного возраста, сообщила Российская газета 3 июля. За основу взяты данные 2017 года, так как более свежих цифр еще нет.

Почти каждая четвертая женщина умирает от онкологии, согласно данным двухлетней давности. В процентном соотношении доля составляет 23,8. На втором месте расположились болезни системы кровообращения — почти 23 процента. Тройку закрывают внешние причины, такие как несчастные случаи и аварии. Газета отмечает, что из-за этого погибло 19,2 процента российских женщин.

Среди регионов-рекордсменов по смертности россиянок в трудоспособном возрасте — Республика Тыва, Чукотка и Кемеровская область. Наименьшее же количество смертей зарегистрировано в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Коэффициент женской смертности составил почти 210 человек на 100 тысяч. В сравнении с 2016 годом, показатель снизился на 6,9 процентов.