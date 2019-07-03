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9:40   3 Июля 2019
Весь мир

Греция не будет запрещать швартовку кораблей ВМФ РФ в своих портах

Греция не будет запрещать швартовку кораблей ВМФ РФ в своих портах

Греция не намерена ставить под запрет заход в свои порты российских военных кораблей и их обслуживание из-за принятия в Штатах «Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правительственных кругах.

«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции»,- сказал собеседник агентства.

Напомним американские сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли на рассмотрение законопроект, который меняет стратегию США в Восточном Средиземноморье.

Например, документ отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона — Грецию, Кипр и Израиль отказывать в портовом обслуживании российским кораблям. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #греция #средиземное море #вмф рф

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