Греция не будет запрещать швартовку кораблей ВМФ РФ в своих портах

Греция не намерена ставить под запрет заход в свои порты российских военных кораблей и их обслуживание из-за принятия в Штатах «Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правительственных кругах.

«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции»,- сказал собеседник агентства.

Напомним американские сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли на рассмотрение законопроект, который меняет стратегию США в Восточном Средиземноморье.

Например, документ отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона — Грецию, Кипр и Израиль отказывать в портовом обслуживании российским кораблям.