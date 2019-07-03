Аваков просит снять с выборов в Раду экс-главу администрации Януковича

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против выдвижения Андрея Клюева, который ранее возглавлял администрацию экс-президента Виктора Януковича, в депутаты Верховной Рады. Об этом он сообщил в Facebook 3 июля.

Из-за регистрации кандидата министр провел селекторное совещание с подразделениями ведомства, по результатам которого направил письмо в Центральную избирательную комиссию Украины. Чиновник прикрепил к публикации фото документа, в котором основанием для снятия с выборов является то, что Клюев покинул страну и не проживал в ней пять лет подряд, как того требует закон.

«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал Аваков.

Экс-глава администрации четвертого президента баллотируется от Либеральной партии Украины. Изначально ЦИК отказал Клюеву, но потом зарегистрировал его по решению суда. Это вызвало крупные протесты в Киеве.

Кандидата подозревают в незаконном препятствовании митингов на Майдане и в организации превышения полномочий работниками правоохранительных органов. Клюев покинул Украину вместе с Януковичем в 2014 году. В апреле 2016 года Интерпол объявил его в международный розыск, а спустя год снял.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.