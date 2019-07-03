Взрыв прогремел в пригороде Туниса

Мощный взрыв прогремел в одном из пригородов столицы Туниса вечером 2 июля. Жертв нет.

Агентство Reuters передает, что террорист смертник взорвал себя, когда его окружила полиция. В МВД страны уточнили, что полицейские обстреляли человека в поясе шахида, предотвратив так еще один теракт в общественном месте.

По словам пресс-секретаря МВД, полиция открыла огонь по человеку, которого опознали как разыскиваемого боевика Аймена Смири. Он был одет в женское платье. Полиция оцепила район, где произошло ЧП.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Интилака в Тунисе.