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 Завод РУСАЛ в Братске готов нанять пострадавших от паводков в Иркутской области

Завод РУСАЛ в Братске готов нанять пострадавших от паводков в Иркутской области
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9:07   3 Июля 2019
Россия

Завод РУСАЛ в Братске готов нанять пострадавших от паводков в Иркутской области

Завод РУСАЛ в Братске готов нанять пострадавших от паводков в Иркутской области

Предприятие компании РУСАЛ в Братске готово трудоустроить россиян, которые пострадали от паводков в Иркутской области, сообщили в городской мэрии 3 июля.

«Руководство Братского алюминиевого завода заявило о готовности принять на работу порядка 100 человек, проживающих в районах ЧС», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что город одним из первых пришел на помощь пострадавшим. Администрация Братска организовала работу, к которой подключились городские жители, организации, предприниматели и врачи. В районы паводка направили спецтехнику и различные грузы.

РУСАЛ участвует в ликвидации последствий ЧП. В частности, бригады строителей Тайшетского алюминиевого завода помогают в восстановлении дорожного покрытия.

Завод РУСАЛ в Братске готов нанять пострадавших от паводков в Иркутской области

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся три района. Подтопленными остаются 3,4 тысяч жилых домов. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генеральной прокуратуры. Согласно данным МЧС, 18 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.

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Автор: Анна Манц
#завод #паводок #братск #иркутскаяобласть #русал

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