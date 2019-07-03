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 Жителей Арыси временно освободили от налогов после пожара в военной части

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8:55   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Жителей Арыси временно освободили от налогов после пожара в военной части

Жителей Арыси временно освободили от налогов после пожара в военной части

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана вводит для жителей Арыси налоговые каникулы из-за взрывов и пожара на близлежащей военной части, сообщили в пресс-службе ведомства 3 июля.

Об этом распорядился казахский премьер-министр Аскар Мамин на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС для восстановления города и его дальнейшего социально-экономического развития. Помимо этого, налоговые проверки и другие контролирующие мероприятия также будут на время приостановлены.

«Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам, будет проводиться в короткие сроки и в упрощенном порядке», — добавили в сообщении.

Жителей Арыси временно освободили от налогов после пожара на военной части

Утром 24 июня в воинской части произошел пожар, который привел к разрыву боеприпасов. Военный объект находится рядом с южным городом Арысь, население которого составляет 44,3 тысячи человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение, населенный пункт эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Согласно последним данным, умерли двое военных и один гражданский, госпитализировали 45 пострадавших.

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Автор: Анна Манц
#пожар #налоги #казахстан #военнаябаза #арысь

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