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8:38   3 Июля 2019
Россия

Глава разработки Ил-112В Быков теперь работает в «Роскосмосе»

Глава разработки Ил-112В Быков теперь работает в «Роскосмосе»

Бывший директор программы создания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В Александр Быков стал членом команды государственной корпорации «Роскосмос», сообщает РИА Новости 3 июля

«Да, теперь я в Роскосмосе», — ответил он на соответствующий вопрос.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли же сообщает, что новый сотрудник госкорпорации займется кораблем «Федерация». Быков выходит на работу в Департамент перспективных исследований в среду. Он возглавит проектную группу. По словам источника, основная задача экс-директора — «наладить системную работу по этому аппарату».

Глава разработки Ил-112В Быков теперь работает в «Роскосмосе»

Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, который разработали в постсоветское время «с нуля». Создание воздушного судна стартовало в 2014 году. Оно призвано заменить самолеты Ан-26, срок эксплуатации которых подойдет к концу после 2032 года.

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Автор: Анна Манц
#роскосмос #федерация #ил-112в #быков

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