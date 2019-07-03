Военные ЦВО выдали свыше 100 тонн питьевой воды в подтопленном Тулуне

Жители города Тулун Иркутской области, который пострадал от паводков, в первый день работы автоцистерн получили более 100 тонн питьевой воды, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 3 июля.

Также по запросу населения со среды будет проходить раздача технической воды. На городских улицах развешены списки с более 20 адресами, где можно получить питьевую воду. Инженеры ЦВО, в частности, используют мобильную станцию комплексной очистки воды «Гигиена».

Помимо этого, в Иркутской области работает два телефона горячей линии. По круглосуточному номеру правительства — 8–800–2000–665 — можно получить консультации по социально-правовым вопросам, материальной поддержке, восстановлению документов и гуманитарной помощи.

Вторая горячая линия относится к региональной Службе потребительского рынка и лицензирования. Чтобы сообщить о необоснованном повышении цен, необходимо позвонить на 8(3952)24–18–27.

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся три района. Подтопленными остаются 3,4 тысяч жилых домов. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генеральной прокуратуры. Согласно данным МЧС, 18 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.