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7:51   3 Июля 2019
Весь мир

Американский беспилотник провел разведку у западных границ РФ

Американский беспилотник провел разведку у западных границ РФ

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk призвел разведку у западной границы РФ, сообщает отслеживающий полеты портал PlaneRadar..;

БПЛА с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии. В 18:50 мск беспилотник был замечен между Калининградской областью и Белоруссией, где он проводил разведывательный полет.

Полет RQ-4A был завершен в 21:30.

Иностранные БЛПА и самолеты разведчики в последнее время все чаще стали летать у российских рубежей. Их периодически замечают у Калининградской области, над Черным морем, а также около российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы Минобороны РФ, США отказывается прекращать разведоперации у границ России.

 

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Автор: Олег Королев
#rq-4a global hawk #разведактивность #российские границы

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