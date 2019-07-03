Американский беспилотник провел разведку у западных границ РФ
Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk призвел разведку у западной границы РФ, сообщает отслеживающий полеты портал PlaneRadar..;
БПЛА с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии. В 18:50 мск беспилотник был замечен между Калининградской областью и Белоруссией, где он проводил разведывательный полет.
Полет RQ-4A был завершен в 21:30.
Иностранные БЛПА и самолеты разведчики в последнее время все чаще стали летать у российских рубежей. Их периодически замечают у Калининградской области, над Черным морем, а также около российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы Минобороны РФ, США отказывается прекращать разведоперации у границ России.
18:50 мск. Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США????????, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella????????, совершает разведывательный полёт, между Калининградской???????? областью и Белоруссией.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/v55Ei450ft— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 2, 2019