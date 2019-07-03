Американский беспилотник провел разведку у западных границ РФ

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk призвел разведку у западной границы РФ, сообщает отслеживающий полеты портал PlaneRadar..;

БПЛА с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии. В 18:50 мск беспилотник был замечен между Калининградской областью и Белоруссией, где он проводил разведывательный полет.

Полет RQ-4A был завершен в 21:30.

Иностранные БЛПА и самолеты разведчики в последнее время все чаще стали летать у российских рубежей. Их периодически замечают у Калининградской области, над Черным морем, а также около российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы Минобороны РФ, США отказывается прекращать разведоперации у границ России.