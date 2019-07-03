Дерипаска потратил более 20 миллионов долларов на спасение агента ФБР в Иране

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потратил более двадцати миллионов долларов на частную операцию по освобождению из иранского плена экс-агента ФБР Роберта Левинсона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу HillTV.

Левинсон попал в плен в 2007 году во время выполнения задания. По словам Дерипаски, он оплачивал операцию с 2009 по 2011 годы по запросу ФБР, которое в то время возглавлял Роберт Мюллер. Оплатить операцию попросил замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

По словам бизнесмена, команда уже практически договорилась с захватившими Левинсона в плен отпустить его на свободу, однако затем возникли некие трудности в Госдепе, которым руководила Хиллари Клинтон, из-за чего сделка была отменена.

Бизнесмен подчеркнул, что никогда не ждал каких-либо услуг со стороны США за его помощь. Он отметил, что продолжает выяснять, что повлияло на решение Госдепа по делу Левинсона.