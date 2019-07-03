Глава Гидрометцентра РФ рассказал о погоде в июле

Почти на всей территории РФ температура в июле будет около или выше нормы. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в пределах нормы ожидается на всей территории европейской части страны, а также на юге Урала и на юге Западной Сибири. При этом в большинстве сибирских регионов, в Якутии и на севере УФО температура будет превышать норму.

Ожидается, что первая декада июля будет неоднородной. Со среды в центр европейской части проникнет умеренно прохладный и влажный воздух, в связи с чем температура понизится до 17-20 градусов. Летняя погода установится в центральной части со второй декады месяца.

Вильфанд ранее сообщил, что самые жаркие дни в средней полосе России будут с 26 июля по 5 августа.

Ранее сообщалось, что средняя температура за июнь в российской столице оказалась на 3 градуса выше многолетних показателей