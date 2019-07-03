Банк России разработает материалы с советами по борьбе с мошенниками

ЦБ РФ создал рабочую группу из представителей банков для подготовки материалов, уведомляющих россиян о способах противостояния мошенникам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Отмечается, что Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии. Так, мошенники получают от жертв конфиденциальную информацию или принуждают перевести им деньги.

ЦБ изучит проблему и подготовит механизмы борьбы с ней. Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители банков. Группа собирается подготовить материалы, информирующие о методах противодействия злоумышленникам.

Сейчас обсуждаются методы информирования населения и составляют портреты потенциальных жертв, чтобы выработать стратегию предупреждения людей об опасности. Группа работает в соответствии с положением, обязывающим банки уведомлять клиентов о необходимых мерах защиты.