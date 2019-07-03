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 Восемь человек числятся пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Восемь человек числятся пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области
Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси

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 Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

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6:11   3 Июля 2019
Россия

Восемь человек числятся пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Восемь человек числятся пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Без вести пропавшими после паводка в Иркутской области числятся восемь человек, сообщает представитель регионального главка МЧС.

На утро среды в регионе подтоплеными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 поселке Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. По информации экстренных служб, погибшими числятся 18 человек.

Вечером во вторник в списке пропавших значились 13 человек. По последним данным, пятеро найдены живыми. Продолжаются поиски семерых жителей Тулунского района и одного - Нижнеудинского.

Всего госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение.

Во время паводка в зоне подтопления в Иркутской области оказались 96 населенных пунктов. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых живут почти 33 тысячи человек.

Ливни в Иркутской области привели к сильному подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов. Подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.

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Автор: Олег Королев
#мчс #паводок #иркутская область

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