Восемь человек числятся пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Без вести пропавшими после паводка в Иркутской области числятся восемь человек, сообщает представитель регионального главка МЧС.

На утро среды в регионе подтоплеными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 поселке Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. По информации экстренных служб, погибшими числятся 18 человек.

Вечером во вторник в списке пропавших значились 13 человек. По последним данным, пятеро найдены живыми. Продолжаются поиски семерых жителей Тулунского района и одного - Нижнеудинского.

Всего госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение.

Во время паводка в зоне подтопления в Иркутской области оказались 96 населенных пунктов. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых живут почти 33 тысячи человек.

Ливни в Иркутской области привели к сильному подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов. Подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.