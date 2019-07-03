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 Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

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Около 600 тысяч японцев должны экстренно эвакуироваться из-за угрозы наводнения

Около 600 тысяч японцев должны экстренно эвакуироваться из-за угрозы наводнения

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5:46   3 Июля 2019
Весь мир

Около 600 тысяч японцев должны экстренно эвакуироваться из-за угрозы наводнения

Около 600 тысяч японцев должны экстренно эвакуироваться из-за угрозы наводнения

Население двух японских городов Кагосима и Амакуса получило указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений и оползней. Об этом сообщает NHK.

Общее число жителей - около 680 тысяч. Сейчас в городах существует реальная угроза жизни и безопасности людей - им угрожают оползни и наводнения, вызванные продолжающимися ливнями.

Жителям Амакуса и Кагосимы предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

Метеорологическое управление Японии предупреждает, что в районе острова Кюсю в Японии может выпасть до 900 миллиметров осадков. Юго-запад страны заливают дожди, которые будут продолжаться до воскресенья. В ряде районов количество выпавших за двое суток осадков превысило месячную норму июля. Уровень опасности поднят до четвертого из пяти.

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Автор: Олег Королев
#япония #наводнение

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