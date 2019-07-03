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5:09   3 Июля 2019
Весь мир

Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам

Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что предложение РФ по освобождению украинских моряков является «неприемлемым», поскольку подразумевает признание Украиной юрисдикции российских судов.

По словам Волкера, позиция России состоит в том, что освобождение моряков произойдет в том случае, если Украина признает условия их задержания и юрисдикцию российских судов, и продолжит действовать в соответствии с этим, что могло бы потребовать дальнейшего задержания моряков на Украине.

Американский чиновник заявил, что не согласен с этим. Он также отметил, что считает подобные меры «неприемлемыми».

Также Волкер отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин должен был согласовать дипломатическую ноту с президентом. При этом он отметил, что Климкин руководствовался соображениями, аналогичными его.

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Автор: Олег Королев
#украина #украинские моряки #волкер

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