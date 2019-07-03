Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что предложение РФ по освобождению украинских моряков является «неприемлемым», поскольку подразумевает признание Украиной юрисдикции российских судов.
По словам Волкера, позиция России состоит в том, что освобождение моряков произойдет в том случае, если Украина признает условия их задержания и юрисдикцию российских судов, и продолжит действовать в соответствии с этим, что могло бы потребовать дальнейшего задержания моряков на Украине.
Американский чиновник заявил, что не согласен с этим. Он также отметил, что считает подобные меры «неприемлемыми».
Также Волкер отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин должен был согласовать дипломатическую ноту с президентом. При этом он отметил, что Климкин руководствовался соображениями, аналогичными его.