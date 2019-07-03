Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под столицей Ливии стали 40 человек

Сорок человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов в Триполи. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель медслужбы Малик аль-Мурсит.

Отмечается, что в результате удара, направленного в центр содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура, погибли 40 мигрантов из различных стран Африки.

По его словам, службы «скорой помощи» продолжают помогать пострадавшим. Не уточняется, какая из сторон нанесла удары.

Ранее глава оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии генерал-майор Мухаммад аль-Манфур сообщил, что в Триполи объявлено начало воздушной операции. Мирных жителей призывают не приближаться к военным объектам. По его словам, ЛНА приняла данное решение после того, как обычные методы ведения войны при освобождении Триполи исчерпали себя.

В конце июня ЛНА заявила об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Триполи.