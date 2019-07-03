Канада будет защищать суверенитет Украины, заявил Трюдо

Канада всегда будет защищать украинский суверенитет, заявил премьер страны Джастин Трюдо на конференции по вопросам реформ на Украине.

По его словам, избрание Владимира Зеленского на пост президента является посланием украинцев не только политическим лидерам, но и всему миру. Трюда заявил, что жители Украины «одобрили значительные перемены».

Украинский президент Владимир Зеленский находится в Канаде с официальным визитом. Также в Торонто со 2 по 4 июля проходит конференция по реформам на Украине, на которой участвуют представители около 40 стран.

Трюдо заявил, что Канада всегда будет защищать суверенитет Украины. Он отметил, что Оттава всегда будет осуждать «российскую агрессию» и «аннексию Крыма».

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что власти страны намерены не пропускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.