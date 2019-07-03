ГИБДД обновит правила дорожного движения

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения на необходимость изменений.

На странице ведомства в Instagram говорится, что руководитель Госавтоинспекции РФ сообщил о создании межведомственной рабочей группы, которая на основе коллегиального обсуждения проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка поручил прокурорам следить за пассажирскими перевозками и установкой камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Первый замгенпрокурора Александр Буксман накануне заявлял, что улучшению ситуацию в сфере безопасности дорожного движения препятствует несовершенная деятельность контролирующих органов.