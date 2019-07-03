Террорист-смертник подорвал себя в столице Туниса

Мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в столице Туниса во вторник вечером. Об этом сообщает TAP.

Согласно данным агентства, никто кроме смертника не пострадал.

В МВД страны уточнили, что радикал подорвал себя после того, как был окружен полицией в пригороде Туниса.

Ведомство отмечает, что смертником является Айман ас-Самири. МВД Туниса в понедельник призывало граждан сообщить о его возможном местонахождении, поскольку он подозревается в причастности к двум взрывам, совершенным в минувший четверг.

Ведомство подтверждает информацию о том, что в результате взрыва никто не пострадал.

На прошлой неделе в четверг в столице Туниса произошло два взрыва, все они были нацелены против сил безопасности страны. В результате нападений смертников погиб один полицейский, девять человек получили ранения.