Мадуро уверен в возможности заключения договоренностей с венесуэльской оппозицией

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что соглашения с оппозицией будут достигнуты до конца года.

В эфире гостелевидения Мадуро выразил уверенность в том, что в текущем году стороны достигнут «большого соглашения о понимании и мире, диалоге и демократии».

В конце минувшего месяца Мадуро сообщил, что начавшийся в Норвегии диалог будет продолжен. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса сообщил, что Каракас приглашает папу Римского на участие в диалоге.

Венесуэльский лидер заявил, что хочет подтвердить готовность правительства к диалогу в Норвегии в целях построения постоянного диалога и поиска решений. По его словам, данный процесс «развивается хорошо».

Мадуро отметил, что у Каракаса открыты все двери для политического диалога со всеми лидерами и силами оппозиции. По его словам, на следующей неделе ожидаются новости относительно предварительных договоренностей.