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2:34   3 Июля 2019
Весь мир

Украина продолжит путь к НАТО и ЕС, заявил Зеленский

Украина продолжит путь к НАТО и ЕС, заявил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает двигаться в Европу и к НАТО.

Во время выступления в Канаде а украинской конференции по вопросу реформ он заявил, что Киев продолжит свой путь в Европу. Он отметил, что будет всегда защищать такое стремление.

Зеленский отметил, что продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями и будет приближать армию Украины к стандартам НАТО, как и саму страну к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее в Торонто Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Он поблагодарил главу канадского МИД за поддержку и выразил надежду на активное взаимодействие в вопросах евроатлантической интеграции, а также диалога в рамках многосторонних форматов сотрудничества, таких как ООН и «Большая семерка».

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Автор: Олег Королев
#украина #нато #канада #зеленский

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