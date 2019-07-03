Европарламент рассмотрит четыре кандидатуры на пост спикера

Четыре кандидатуры на пост нового главы Европарламента вынесены на голосование. Об этом говорится в сообщении ЕП.

В среду Европарламент должен избрать нового спикера. Вечер вторника был крайним сроком для внесения кандидатур.

Отмечается, что на должность председателя были выдвинуты Сира Рего (Испания, Европейские объединенные левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, соцдемы), Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты) и Ска Келлер (Германия, Зеленые).

При этом в списке не оказалос кандидатуры болгарского политика Сергея Станишева, кандидатура которого обсуждалась на саммите.

Формально Евросовет не выдвигает кандидатов, однако в рамках консультаций по партийной линии эта должность могла стать предметом широкого консенсуса по списку кандидатур.

Ранее из-за затянувшего в ЕС процесса согласования кандидатур выборы нового спикера перенесли на 3 июля.