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2:07   3 Июля 2019
Весь мир

Европарламент рассмотрит четыре кандидатуры на пост спикера

Европарламент рассмотрит четыре кандидатуры на пост спикера

Четыре кандидатуры на пост нового главы Европарламента вынесены на голосование. Об этом говорится в сообщении ЕП.

В среду Европарламент должен избрать нового спикера. Вечер вторника был крайним сроком для внесения кандидатур.

Отмечается, что на должность председателя были выдвинуты Сира Рего (Испания, Европейские объединенные левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, соцдемы), Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты) и Ска Келлер (Германия, Зеленые).

При этом в списке не оказалос кандидатуры болгарского политика Сергея Станишева, кандидатура которого обсуждалась на саммите.

Формально Евросовет не выдвигает кандидатов, однако в рамках консультаций по партийной линии эта должность могла стать предметом  широкого консенсуса по списку кандидатур.

Ранее из-за затянувшего в ЕС процесса согласования кандидатур выборы нового спикера перенесли на 3 июля.

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Автор: Олег Королев
#спикер #европаламент

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